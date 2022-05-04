Москва, 4 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 6 мая достигнет отметки плюс 13–18 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать, и температура днем будет уже 15–17 градусов. В субботу будет вновь облачно с прояснениями и небольшой дождь, а температура в диапазоне 13–14 градусов», — сказал он ТАСС.

Вместе с тем, добавил он, температура воздуха в выходные не будет стабильной. Так, в субботу, 7 мая, в столицу вернется облачная погода с прояснениями и незначительными осадками, и значение термометра будет колебаться в пределах 13–14 градусов. В воскресенье, 8 мая, воздух в Москве прогреется до 18 градусов.