Стокгольм, 4 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Данные последнего социологического опроса Novus показали, что по сравнению с прошлым месяцем рейтинги парламентских партий Швеции не изменились. Однако с 24 февраля уровень поддержки правящих «Социал-демократов» вырос, в то время как уровень поддержки «Шведских демократов» снизился. Об этом 4 мая сообщил телеканал SVT.

Швеция

Сейчас 31,8% шведских избирателей готовы проголосовать за «Социал-демократов». На втором месте находится оппозиционная партия «Умеренные» — 21,0%. «Шведские демократы» оказались на третьем месте — 17,9%.

Отмечается, что до начала последних событий на территории Украины уровень электоральной поддержки «Социал-демократов» составлял с 29,3%, а рейтинг «Шведских демократов» — 19,8%.

В опросе Novus, проведенном в период с 4 апреля по 1 мая, принял участие 3 541 человек.