Махачкала, 4 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Жители Дагестана продолжают отдыхать 4 мая. Власти республики объявили этот день выходным по случаю празднования одного из главных мусульманских праздников Ураза-байрам. В 2022 году датой наступления праздника было объявлено 2 мая. По традиции жителям Дагестана для празднования Ураза-байрам предоставляют по нескольку выходных дней.

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Ранее сообщалось, что 4 мая объявлен выходным и в соседних с Дагестаном республиках — Чечне и Ингушетии. Обошлись без дополнительных выходных в 2022 году Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. А вот в Адыгее, помимо 4 мая, объявлен выходным днем 5 мая. Этот день стал нерабочим из-за переноса выходного дня 4 мая, который по законодательству республики является выходным в связи с православным праздником Радоница, на следующий за ним день.

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