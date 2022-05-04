Нью-Йорк, США, 4 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Мишель Морган, биограф Мэрилин Монро, раскритиковала модель и бизнесвумен Ким Кардашьян за то, что та облачилась в платье певицы на благотворительном вечере Met Gala-2022. Об этом 4 мая пишет New York Post.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

«Я крайне разочарована тем, что это культовое платье 60-летней давности носят на публике», — говорит Морган. Она объяснила, что «пот, духи и косметика» модели могли попасть на наряд и стать причиной появления «повреждений и пятен». Морган поддержали сценарист и продюсер фильма «Спокойной ночи, Мэрилин» Нина Боски, а также историк Скотт Фортнер. Как отмечает издание, все они посчитали Кардашьян «недостойной» платья артистки, которое является «национальным достоянием».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Кардашьян надела оригинальное платье Мэрилин Монро на ежегодный благотворительный вечер Met Gala. В 1962 году в этом наряде появилась сама певица — она выступила в нём на юбилее президента США и исполнила песню Happy Birthday, Mr. President.