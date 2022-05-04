Кишинёв, 4 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз обязан поддерживать Молдавию, передает BFM TV.

European Parliament Шарль Мишель

«ЕС полностью солидарен с вашей страной, Молдавией. Наш европейский долг — помогать и поддерживать вашу страну, а также усиливать поддержку вашей стабильности, безопасности и территориальной целостности», — заявил Шарль Мишель во время пресс-конференции в Кишиневе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложила идею долгосрочного плана поддержки Украины.

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