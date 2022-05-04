Иваново, 4 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Городские школы эвакуированы в Иванове после анонимных сообщениях о якобы заложенных взрывных устройствах утром 4 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Анонимные сообщения поступили в образовательные учреждения, персонал и учащиеся всех 49 городских школ, а также группы детских садов при школах были оперативно эвакуированы. Всего эвакуировали более 27,8 тысячи детей и более 1,7 тысячи взрослых

«После того как полиция проверяет здание, работа учреждения продолжается в обычном режиме, в отдельных учреждениях было принято решение отпустить детей домой», — сообщил мэр Иванова Владимир Шарыпов.

Помимо школ и детских садов, эвакуация 4 мая проводилась в шестом корпусе Ивановского госуниверситета.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые сообщения о минированиях учебных, государственных, коммерческих учреждений в различных регионах России получают фактически ежедневно. Ни одно из сообщений пока не подтвердилось. Основная доля таких сообщений поступает из-за рубежа.