Кишинёв, 4 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Вероятность обострения молдавско-приднестровских отношений в настоящее время остаётся довольно низкой, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян на телеканале TV8.

Правительство Республики Молдова Олег Серебрян

Он посетил Приднестровье после того, как там произошло несколько терактов, и провёл встречи с главой республики Вадимом Красносельским.

«Нет повышенного уровня тревоги из-за возможности вовлечения этого района в конфликт. Я не ощутил ее на левом берегу Днестра, ни среди населения, ни среди представителей бизнеса», — сказал Серебрян журналистам.

Он заявил, что в Приднестровье никто не заинтересован в том, чтобы ситуация накалилась. Серебрян отметил, что конфликт между соседними республиками не исчерпан и всегда есть угроза его обострения, но пока нет признаков того, что это произойдёт в ближайшее время.

«Риск эскалации этого конфликта в ближайшем будущем отсутствует», — сказал молдавский вице-премьер.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила в совершении терактов в Приднестровье самих приднестровцев. Она заявила, что в соседней республике якобы есть группы, которые заинтересованы в эскалации конфликта.