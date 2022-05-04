Томск, 4 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет 33-летний местный житель по делу о похищении человека группой лиц и мошенничество. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено больше десяти лет назад.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

По данным следствия, в декабре 2011 года обвиняемый с тремя знакомыми подкараулил потерпевшего по пути на автобусную остановку. Представившись сотрудниками полиции, они избили его, затем надели на него наручники, натянули на глаза шапку и посадили в автомобиль ВАЗ.

«Затем они привезли потерпевшего в спортивный зал, расположенный в здании в Советском районе г. Томска, пристегнули его наручниками к стулу и потребовали передать им 500 тысяч рублей за не возбуждение в отношении него уголовного дела за сбыт наркотических средств», — отметили в ведомстве.

Потерпевший обещал отдать им 100 тыс. рублей, после чего похитители отвезли его домой. Мать потерпевшего, приняв злоумышленников за правоохранителей, передала им требуемую сумму деньги, после чего мужчина был освобождён.

Впоследствии обвиняемый был задержан, но отпущен под подписку о невыезде, после чего пустился в бега, уехав в Ростовскую область. Там он и проживал все эти годы, пока не был задержан. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.