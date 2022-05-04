Москва, 4 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Пермский край получит финансирование на возведение новой инфекционной больницы. Об этом 4 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство поддерживает регионы и в решении вопросов, которые касаются повышения качества и доступности медицинской помощи», — заявил Мишустин.

«В ходе поездки в конце прошлого года в Пермский край мы осмотрели действующие корпуса инфекционной больницы — они размещаются в зданиях, которые были построены в конце позапрошлого века и, конечно, их состояние не соответствует современным нормам и требованиям. Там невозможно организовать высокотехнологичное лечение», — указал он.

В связи с этим было принято решение предоставить краю федеральное софинансирование на возведение новой больницы, в частности, её главного корпуса.

«Нам представили проект. По моему поручению на его реализацию выделим 1 млрд рублей. Работы должны быть завершены уже в следующем году — мы так договаривались, чтобы больница, рассчитанная более чем на 200 коек как можно скорее могла принимать пациентов», — отметил премьер-министр.

«Татьяна Алексеевна, пожалуйста, будьте на связи с руководством Пермского края, чтобы контролировать, как идёт строительство. Они все обещания свои дали», — добавил Мишустин.