Иркутск, 4 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Сегодня утром, 4 мая, с иркутского железнодорожного вокзала отправили вагон с гуманитарной помощью на Донбасс, сообщает телеграм-канал правительства региона. Всего для нуждающихся собрано 22 тонны гуманитарной помощи, это продукты, средства гигиены, бытовая химия, вода, канцелярские товары.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

«Вагон из Иркутской области прибудет в Москву, где войдёт в состав «Поезда помощи Донбассу». Он формируется по всей стране по инициативе ОНФ и РЖД. Благодарен жителям Приангарья за неравнодушие», — написал в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

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