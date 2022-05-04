София, 4 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия «Почта Болгарии» назначен Богдан Теофанидис. Об этом 4 мая сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято на экстренном заседании совета управляющих «Почта Болгарии». Предполагается, что в ближайшее время Б. Теофанидис представит общественности своих заместителей.

«Новой команде предстоит решить ряд важнейших вопросов, включая обеспечение сотрудников заработной платой и социальными льготами, а также решение логистической проблемы», — заявила вице-премьер Болгарии Калина Константиновна.

По словам Константиновой, в настоящее время структуры национальной почты Болгарии переживают «глубочайший кризис»: более 9 тыс. почтальонов в стране получают минимальное жалование, а государственные дотации предприятию практически сведены к нулю.

Срок мандата Б. Теофанидиса истекает 4 августа нынешнего года.