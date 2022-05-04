Брянск, 4 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки госпитализированы 14 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в региональном оперативном штабе. В летальную статистику внесли три новых записи.

Admoblkaluga.ru В больнице

Всего в Брянской области выявлено 161 189 носителей инфекции. Лаборатории проверили 1 821 449 тестов. Завершил лечение выздоровлением 156 801 житель, в том числе семь человек выписаны за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 3 985 пациентов.