Москва, 4 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Главными факторами, которые приведут к усилению инфляции в странах Европейского союза, станут дефицит продовольствия, а также высокие цены на энергоресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

William Murphy Евросоюз

«В Германии, как и в других европейских странах, существуют предпосылки для дальнейшего ускорения инфляции. Продолжают действовать факторы, провоцирующие ее рост: высокие цены на энергоресурсы, ситуация на Украине. Сохраняется угроза топливно-энергетического кризиса, особенно в случае прерывания или прекращения поставок энергоресурсов из России. Также продолжает действовать угроза продовольственного кризиса, — сказал Мастеров. — Поэтому к концу года возможно ускорение инфляции в большинстве европейских стран, которая будет вызвана в первую очередь дефицитом продовольствия, а также высокими ценами на энергоресурсы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз прекратит поставки российского угля летом, а до конца 2022 года откажется от нефти из РФ.