Дзержинск, Нижегородская область, 4 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В восточной промзоне города Дзержинска в настоящее время наблюдается сильный пожар. Видеозаписи и фотографии, подтверждающие активное горение, жители города публикуют в социальных сетях.

Пожар

Видно, что горение достаточно сильное, вверх поднимаются мощные языки пламени и черные клубы дыма. Столб дыма фотографируют пользователи социальной сети из нескольких районов города.

Информации о пострадавших пока нет. Официальных комментариев от экстренных служб также не поступало.

ИА REGNUM напоминает, Дзержинск — крупный промышленный центр Нижегородской области. В числе прочего здесь расположено несколько оборонных предприятий.