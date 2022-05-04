Бухарест, 4 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Румынию с официальным визитом, в ходе которого он проведёт переговоры с румынским президентом Клаусом Йоханнисом и представителями правительства страны. Об этом 4 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Согласно распространенной информации, в ходе соответствующих консультаций Штайнмайер и Йоханнис обсудят перспективы сотрудничества Бухареста и Берлина в вопросах укрепления восточных границ НАТО.

Отдельным пунктом в повестке дня встреч будут рассмотрены возможности консолидации в энергетической сфере.

Пребывание Штайнмайера в Румынии продлится до 6 мая.