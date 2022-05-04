Казань, 4 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Татарии за сутки подтвердили 204 новых случая заражения коронавирусом, накануне выявили 208 инфицированных. По информации общероссийского оперативного штаба на 4 мая, в больницы за минувший день доставили 37 человек.

Vk.com/a.brechalov Ковид-бригада скорой помощи

Всего в республике зарегистрировано 145 460 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 139 440 пациентов, скончались 1984 человека. За сутки выписали 210 пациентов, умерли двое.

Как сообщало ИА REGNUM, в детских лагерях Татарии Роспотребнадзор разрешил массовые мероприятия на свежем воздухе и полную наполняемость.

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