В Костромской области впервые за три года пройдёт «День гуся»
Кологрив, Костромская область, 4 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В городе Кологриве Костромской области впервые с 2019 года организуют фольклорный праздник «День гуся». Об этом сообщает туристско-информационный центр Костромской области.
До пандемии на уникальное мероприятие, в рамках которого можно наблюдать за отдыхающими перед перелётом тысячами диких гусей, собирались сотни гостей из соседних областей, а также Уфы, Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы. В 2020 и 2021 году из-за пандемии праздник проводили в урезанном формате. Он проходил без традиционного шествия, большинство событий организовывали дистанционно.
В 2022 году в праздник включили ярмарку, конкурсы прикладного искусства, спортивные соревнования, театрализованное шествие, мастер классы и дискотеку. Полная программа опубликована на сайте туристического портала региона.
Справка: в черте Кологрива расположен гусиный заказник «Кологривская пойма». Благодаря ей с 2005 года город развивает бренд «Гусиная столица России» и проводит традиционный праздник. Каждую весну здесь на отдых останавливаются десятки тысяч диких гусей, совершающих перелёт из Европы в Арктику. Примерно месяц они набираются сил в пойме реки Унжа, где их подкармливают зерном. В конце мая птицы покидают область, чтобы оставить потомство в заполярной тундре.