Кологрив, Костромская область, 4 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В городе Кологриве Костромской области впервые с 2019 года организуют фольклорный праздник «День гуся». Об этом сообщает туристско-информационный центр Костромской области.

Https://kostromaturs.ru День гуся в Кологриве

До пандемии на уникальное мероприятие, в рамках которого можно наблюдать за отдыхающими перед перелётом тысячами диких гусей, собирались сотни гостей из соседних областей, а также Уфы, Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы. В 2020 и 2021 году из-за пандемии праздник проводили в урезанном формате. Он проходил без традиционного шествия, большинство событий организовывали дистанционно.

В 2022 году в праздник включили ярмарку, конкурсы прикладного искусства, спортивные соревнования, театрализованное шествие, мастер классы и дискотеку. Полная программа опубликована на сайте туристического портала региона.