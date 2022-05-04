Буйнакск, Дагестан, 4 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Дагестане отравилась угарным газом семья из троих человек. В больницу попали женщина и двое её сыновей. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Инцидент случился 3 мая в Буйнакском районе. В настоящее время угрозы жизни пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причину происшествия. Предварительной версией случившегося называют неисправность дымохода газовой печи.

«В больницу Буйнакска с отравлением угарным газом доставлены 41-летняя местная жительница и двое ее сыновей 15 и 18 лет. <…> В настоящее время пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении МВД.

Напомним, в марте 2022 года в Дагестане отравились угарным газом пять человек, в том числе трое детей. Инцидент произошел в поселке Ленинкент.

Читайте также: Трое детей и двое взрослых отравились угарным газом в Дагестане