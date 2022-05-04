Таллин, 4 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Резкий рост расходов населения и цен на энергоносители вынуждает искать возможности для компенсации потерь работающим жителям Эстонии. Об этом заявили в Центральном союзе профсоюзов страны (EAKL).

Евро

В качестве решения такой проблемы предлагается уже с 1 июля 2022 года повысить до 700 евро в месяц как минимальную зарплату, так и необлагаемый подоходным налогом минимум. Об этой мере организация, объединяющая более 50 отраслевых профсоюзов Эстонии, будет ходатайствовать перед работодателями и правительством.

С помощью предлагаемых мер наиболее уязвимые работники каждый месяц будут получать на 96 евро больше, сообщается в пресс-релизе Центрального союза профсоюзов.

Необлагаемый налогом минимум сейчас составляет в Эстонии 500 евро в месяц. Минимальная зарплата с 1 января 2022 года выросла до 654 евро в месяц.