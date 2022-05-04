Кабул, 4 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Международная организация Amnesty International заявляет, что газеты в Афганистане находятся под угрозой закрытия, а СМИ, которые когда-то были известны тем, что публиковали независимые репортажи, теперь находятся «под колпаком» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Wikimedia.org Цензура

Южноазиатское подразделение организации написало в «Твиттере», что независимым СМИ должно быть разрешено вещание, а журналисты и пресса в стране должны продолжать работать свободно, без страха наказания.

Amnesty International заявила, что цензура СМИ усиливается и что журналисты в стране находятся под тотальным контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 3 мая отмечается Всемирный день прессы.

За девять месяцев власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан пережил самый высокий уровень насилия в отношении журналистов и цензуры СМИ. За это время многие средства массовой информации закрылись, а значительное число журналистов бежало из страны, опасаясь за свою жизнь.