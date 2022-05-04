София, 4 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сотни человек собрались у здания Народного собрания (парламента) Болгарии с требованием к депутатам отказать в предоставлении масштабной военной помощи Украине. Об этом 4 мая сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, участники акции развернули плакаты с надписями «Нейтралитет — для Болгарии!» и «Займитесь проблемами страны!».

При этом некоторые демонстранты скандируют антиправительственные лозунги.

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков призвал народных депутатов «положительно решить вопрос» о поставках Киеву летального оружия. В конце апреля текущего года глава болгарского правительства создал «Фонд поддержки Украины».