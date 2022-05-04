Президент Молдавии сожалеет о нейтральном статусе республики
Кишинёв, 4 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду сожалеет, что конституцией закреплён нейтралитет республики. Об этом она сообщила журналу The Economist.
«В нынешней ситуации НАТО ничего не может сделать, чтобы помешать России вступить в конфликт в Молдавии, если та захочет это сделать», — сказала Санду.
Она заявила, что нейтралитет республики не гарантирует защиту. При этом после начала Россией спецоперации по денацификации Украины Санду неоднократно заявляла, что поддерживает киевский режим. Также Молдавия перекрыла доступ в Приднестровье товаров первой необходимости.
Напомним, в апреле правительство Молдавии внесло поправки в госбюджет на 2022 год. Затраты на содержание минобороны были увеличены с 900 млн леев до 1,03 млрд леев (с $49 млн до $56 млн).