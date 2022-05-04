Кишинёв, 4 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду сожалеет, что конституцией закреплён нейтралитет республики. Об этом она сообщила журналу The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«В нынешней ситуации НАТО ничего не может сделать, чтобы помешать России вступить в конфликт в Молдавии, если та захочет это сделать», — сказала Санду.

Она заявила, что нейтралитет республики не гарантирует защиту. При этом после начала Россией спецоперации по денацификации Украины Санду неоднократно заявляла, что поддерживает киевский режим. Также Молдавия перекрыла доступ в Приднестровье товаров первой необходимости.

Напомним, в апреле правительство Молдавии внесло поправки в госбюджет на 2022 год. Затраты на содержание минобороны были увеличены с 900 млн леев до 1,03 млрд леев (с $49 млн до $56 млн).