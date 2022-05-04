Калуга, 4 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы семь ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 27 человек. Днём ранее, 3 мая, в регионе было зарегистрировано 43 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 269 человек, 99 709 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.