Луганск, 4 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитетат РФ зафиксировали последствия обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны киевских боевиков. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР.

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что следователи СК РФ продолжают вести работу по фиксации военных преступлений киевского режим на территории ЛНР.

«В городе Стаханове следователи зафиксировали очередной факт применения тяжелого вооружения со стороны украинских боевиков против мирного населения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что этот факт будет приобщен к соответствующим делам в отношении солдат и офицеров ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике украинские войска совершили обстрел города Первомайска.