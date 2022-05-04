Страсбург, Франция, 4 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложила идею долгосрочного плана поддержки Украины, оцениваемого в несколько сотен миллиардов евро, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По словам главы Еврокомиссии, страна потеряет «от 35% до 50%» ВВП. Урсула фон дер Ляйен ставит конечную цель этой поддержки: вступление Украины в ЕС.

«Это поможет бороться с коррупцией и сблизит европейское и украинское законодательство. Этот план проложит путь Украины в ЕС», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Брюссель начнет обсуждение этого согласованного плана, направленного на поддержку наиболее пострадавших секторов экономики на Украине. В то же время пять миллиардов евро ежемесячно предоставляются Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия предложила ввести санкции против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла.