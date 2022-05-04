Пенза, 4 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. За сутки в Пензенской области подтвердили 116 случаев заражения коронавирусом, выписали 120 человек. Госпитализировали за прошлый день 12 пациентов, сообщает 4 мая общероссийский оперативный штаб.

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С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 185 059 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели всего 178 575 пациентов, скончались 5817 человек, из них пятеро — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области режим самоизоляции рекомендован беременным женщинам, жителям в возрасте старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19 и гражданам с хроническими заболеваниями.

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