Воронеж, 4 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Воронежской области ещё 25 человек попали в ковидные стационары, данные за сутки опубликованы 4 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 3 мая, сообщалось о госпитализации 24 воронежцев с COVID-19.

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Подтверждено за сутки в регионе ещё 138 случаев заражения коронавирусом. Ковид-заболеваемость продолжает снижаться — для сравнения, 3 мая сообщалось о 177 новых пациентах. Выписаны за сутки с выздоровлением после COVID-19 ещё 174 воронежца. Скончались от осложнений на фоне инфекции четыре человека.

Всего в Воронежской области за два с лишним года пандемии подтверждено 381 068 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 369 845 человек. 8 240 воронежцев стали жертвами инфекции.