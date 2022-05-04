Омск, 4 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Жительница Омска подозревается в убийстве сожителя. Против неоднократно судимой 48-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

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По версии следствия, 2 мая в квартире в Камерном переулке женщина и её 32-летний сожитель расписали спиртное. В ответ на пощёчину женщина ударила сожителя ножом. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемая задержана, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Джидинском районе Бурятии задержан мужчина по обвинению в покушении на убийство местного жителя.

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