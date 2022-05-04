Сеул, 4 мая, 2022, 11:19 — ИА Регнум. 3 мая международная неправительственная организация «Репортёры без границ» опубликовала Всемирный индекс свободы прессы, сообщает KBS.

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Согласно опубликованным данным, Южная Корея занимает 43-е место в рейтинге, что на одну ступень ниже, чем в 2021 году.

Известно, что в 2006 году страна занимала 31-е место в рейтинге, однако в 2016 году опустилась на 70-е место, в 2017 году — вновь поднялась до 63-го места, 2018 году — 43-го места, в 2019 году — 41 места.

Среди стран Азии самую высокую позицию занимает Восточный Тимор (17-е место). Дальше следуют Тайвань (38-е место), Япония (71-е место), Китай (175-е место), КНДР (180-е место).

Всемирный индекс свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) — ежегодное классифицирование стран на основе оценок свободы печати примерно в 180 странах. Меньший балл свидетельствует о большей свободе печати.