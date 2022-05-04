Берлин, 4 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Посла Украины Андрея Мельника следует выслать из Германии после того, как он назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом заявили депутаты бундестага, пишет газета Die Welt.

(сс) Olaf Kosinsky Севим Дагделен

Так, парламентарий Севим Дагдален назвала Мельника сторонником нацистов и заявила, что ему следует покинуть страну.

«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», — написала Дагдален в Twitter.

Вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки заявил, что «Олаф Шольц — не колбаса», а глава германского правительства, и украинскому дипломату следует уважать это.

Зампред фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул добавил, что даже в сложных ситуациях дипломатическим представителям нужно вести себя подобающим образом. Неуместный и неразумный тон Мельника не помогает Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Мельник уже позволял себе недипломатичные заявления в адрес Германии и ЕС. Так, он не раз требовал от ФРГ поставок оружия Киеву и упрекал ЕС за отсутствие эмбарго на российские энергоносители.

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