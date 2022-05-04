Иркутск, 4 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Власти Иркутской области 4 мая известили о том, что в предстоящем летнем сезоне будут трудоустроены порядка 10 тысяч подростков. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, ребята от 14 до 18 лет будут заниматься благоустройством территорий, социальной работой, ремонтными работами, озеленением парков и скверов, работать курьерами.

Компьютер и ребенок

За труд подростки получат заработную плату, а также материальную поддержку из средств областного бюджета. Дополнительную информацию можно получить в центрах занятости населения по месту жительства, адреса и телефоны которых размещены на сайте министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области старт летней оздоровительной кампании в регионе запланирован на 1 июня. Как сообщает 17 апреля телеграм-канал правительства региона, на отдых планируется направить свыше 80 тысяч детей.

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