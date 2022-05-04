Луганск, 4 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике украинские войска совершили обстрел города Первомайска. Об этом 4 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрел зафиксирован в 10:50 с украинских позиций в населённом пункте Новозвановка. По городу Первомайска было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли города Донецк, Ясиноватая и Макеевка в ДНР.