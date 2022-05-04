Южно-Сахалинск, 4 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. На капитально отремонтированных и построенных за последние три года дорогах Сахалина выявили 145 дефектов, из них подрядчики устранили уже 124, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Naiv Ремонт дороги

Читайте также: Подъездную дорогу к пензенскому селу отремонтируют за 66 млн рублей

Губернатор островного региона Валерий Лимаренко призвал активно включиться в работу по выявлению новых дефектов глав районов, волонтёров и жителей.

«Не все дороги, которые мы ввели в последние годы, выдержали испытание временем. Подрядчики за свои собственные средства должны исправить ошибки. Бюджетные деньги необходимо тратить максимально эффективно. Именно поэтому действует жесткий контроль за состоянием дорог не только в момент их приемки, но и во время эксплуатации», — сказал Лимаренко.

Так в селе Чехов обнаружили трещины на новом асфальте. Подрядчик обязуется устранить их ко Дню России 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Никольского района Пензенской области 12 мая 2022 года планирует выбрать дорожного подрядчика на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения — подъезд к селу Серман (c ПК 00 км +00 м по ПК 3 км +250 м). Начальная цена тендера составляет 66 044 440,8 рубля.