Бразилиа, 4 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Всё большее число стран будет отказываться видеть у себя в качестве «наблюдателей» тех, кто создал на Украине тоталитарный нацистский террористический режим и толкнул его на войну против своих граждан и соседних народов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 4 мая, комментируя сообщение Верховного избирательного суда Бразилии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Ранее в ведомстве заявили, что суд не согласовал условия работы миссии наблюдателей ЕС на выборах президента Бразилии, поскольку «констатировал несоблюдение необходимых условий для того, чтобы миссия была жизнеспособной».

«Поразительна уже сама постановка вопроса: почему представители ЕС должны наблюдать за выборами в Бразилии? Нечего им там делать. Решать этот вопрос, конечно, бразильцам, но, как мы видим, движение тут идёт в правильном направлении. Если уж есть необходимость сертифицировать выборы в международном плане, то лучше для этого приглашать международные организации со своего континента.

Уверен, что движение в направлении освобождения от политического подавления Запада, против навязывания Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом своих политических критериев всему миру будет набирать силу.

Большая ответственность в этом плане лежит на нашей стране. Россия уже очень многое сделала, чтобы «помочь» Западу продемонстрировать всей планете его аморальность, лживость, подлость, преступную суть. Впереди — новые разоблачения. Всё большее число стран будут отказываться видеть у себя в качестве «наблюдателей» тех, кто создал на Украине новый тоталитарный нацистский террористический режим и толкнул его на войну против своих граждан и соседних народов», — отметил Михаил Демурин.