Пестово, Новгородская область, 4 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Директор Пестовского водоканала Новгородской области Андрей Газетов, обвиняемый в особо крупном присвоении денежных средств, взят под стражу, сообщили 5 мая в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

пресс-служба СУ СК по Новгородской области. Арест директора Пестовского водоканала

По версии следствия, с июля 2019 года по октябрь 2021 года обвиняемый под видом оплаты услуг — по очистке биопрудов биологических очистных сооружений «Пестовский водоканал», по ремонту запорной арматуры БОС, транспортных услуг, — перечислял из кассы и со счетов предприятия денежные средства на счета индивидуальных предпринимателей, заведомо зная, что работы и услуги выполнены не будут. Предполагаемый ущерб оценили в 1,2 млн рублей.

Следственными органами СКР по Новгородской области на основании материалов УФСБ России по Новгородской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»).

На рабочем месте обвиняемого и по месту его жительства следователями СК при оперативной поддержке сотрудников УФСБ России по Новгородской области проведены обыски, в результате которых изъята документация, имеющая значение для уголовного дела.

«Суд, удовлетворив ходатайство следователя СК, избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.