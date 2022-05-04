Волгоград, 4 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Трёхлетняя программа строительства и ремонта мостов и путепроводов стартовала в Волгоградской области 4 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru/ Строительство развязки на Третьей продольной магистрали в Волгограде

О проекте объявил губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки на строительную площадку многоуровневой транспортной развязки над железнодорожным переездом на 3-й Продольной магистрали в районе посёлка Водстрой. Готовность этого объекта, одного из самых загруженных на въезде в Волгоград, — 14%. Полностью выполнить все работы предстоит до конца 2023 года.

«Одна из задач, которая стоит перед нами, это полностью уйти от импортной составляющей. Санкции и ограничения, поставки оборудования или материалов не скажутся на строительстве развязок — здесь уже на 95% используются российские материалы. И мы будет продолжать переориентировать всех наши объекты на российское оборудование и материалы в полном объёме», — отметил губернатор.

В 2022 году запланированы работы на 10 мостах и двух путепроводах. Всего по региональной программе на ремонт и строительство объектов предусмотрено пять миллиардов рублей.