Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге четвёртые сутки подряд фиксируют сокращение количества новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба, опубликованные 4 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в городе обнаружили 328 случаев заражения коронавирусом, что на 28 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Уже третьи сутки подряд выявляемость COVID-19 в Петербурге составляет менее 400 случаев за сутки.

В Петербурге за 3 мая скончались от ковида, как основной причины смерти, 12 человек. Это на три умерших пациента меньше, чем сутками ранее.

При этом выздоровели от COVID-19 в Петербурге 329 человек. За сутки этот показатель сократился на 28 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 1 520 836 случаев заражения коронавирусом. От ковида за это время скончались 33 537 больных, а выздоровели 1 482 215 пациентов.