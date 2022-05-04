Цюрих, Швейцария, 4 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет принимать санкции против национальных олимпийских комитетов (НОК) за действия их правительств, касающихся военной спецоперации России на Украине. Об этом 4 мая заявил глава МОК Томас Бах.

Manfred E. Fritsche Томас Бах

«Мы будем наказывать только тех людей, которые за что-то ответственны. Мы не будем наказывать НОК за действия его правительства, пока лидеры НОК не поддержат эти действия», — приводит слова Баха Inside the Games.

По его словам, многие НОК спрашивают, чем ситуация на Украине уникальна по сравнению с событиями в Афганистане, Сирии, Мали, Эфиопии, Йемене и других странах.

«Ответ в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия и это меры, которые мы должны были принять, потому что мировая реакция на другие кризисы была не такой, как на эту ситуацию», — заявил Бах.

Ранее МОК призвал международные федерации запретить российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях.

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