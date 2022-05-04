Томск, 4 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. 26 заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 130 159. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 127 804 человека, в том числе 54 за последние сутки.

Скончались за последние 24 часа двое пациентов с коронавирусом. Всего за весь период пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 830 человек.