Москва, 4 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Клиники в регионах получат средства на оснащение средствами проведения медицинской реабилитации. Об этом 4 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство развивает медицинскую реабилитацию. Во время распространения коронавируса этот вопрос стал особенно острым. Многие переболевшие столкнулись с серьёзными осложнениями. Справиться с ними быстрее можно при поддержке специалистов — их помощь востребована и при восстановлении после других болезней», — заявил Мишустин.

«У медперсонала должно быть всё необходимое для этой работы. Мы распределили между российскими субъектами почти 9 млрд рублей. Средства пойдут на оснащение отделение медицинской реабилитации в 157 клиниках», — указал он.

По его словам, современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение, и такое лечение пройдут в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара.

«Бесплатно — по полису ОМС после назначения врача», — подчеркнул он.