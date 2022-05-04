Москва, 4 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили шесть тяговых электроподстанций на Украине. Об этом 4 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран», — сказал Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.