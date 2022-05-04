Мадрид, 4 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Мобильные телефоны, которые премьер-министр и члены правительства Испании получают при вступлении в должность, подготовлены Национальным разведывательным центром и включают в себя зашифрованные системы и брандмауэры для предотвращения хакерских атак. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в органах государственной безопасности.

Dell's Official Flickr Page Смартфон

Собеседники агентства пояснили, что именно Департамент национальной безопасности поставляет эти телефоны членам правительства, которым рекомендуется пользоваться исключительно такими средствами связи.

При этом источники признают, что многие из министров также имеют свои личные мобильные телефоны.