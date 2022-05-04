Саратов, 4 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувшие сутки подтвердили 98 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы три пациента, выписали 105 человек. Об этом 4 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Всего зарегистрировано 249 440 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 241 508 человек.

На стационарном лечении находятся 480 пациентов, на амбулаторном — 1712.

От последствий заражения COVID-19 скончались в регионе 5944 человека, умерших за сутки нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне санкций уже принят ряд мер по лекарственному обеспечению, в частности упрощены ввоз и регистрация препаратов.

Читайте также: Миронов призвал создать государственный резерв лекарств

Читайте также: В Саратовской области провели более 3,9 млн исследований на коронавирус