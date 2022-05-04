Грозный, 4 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Видеозапись зачистки Луганска бойцами учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовал 4 мая глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«На этом видео бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» продолжают зачищать Луганск от бандеровских мразей. Происходит это как в лесистой местности, так и в городской черте. Именно зачищают. Как от мусора. Те хоть бы как-то по-мужски огрызались. Но нет. Только сплошные диверсии и трусливая стрельба из-за угла», — написал он в сообщении к видео.

Кроме того, Кадыров назвал украинских нацистов вооруженными малодушными слабаками, которых бойцы чеченского СОБР выявляют и избавляются от них в круглосуточном режиме, а также и будут делать это до полного разгрома киевского режима, так как этот процесс, по его словам, уже необратим.

«Спасибо вам, братья!» — заключил в своем сообщении глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинскими нацистами удерживается свыше 150 мирных жителей, также у киевских боевиков там 170 раненых.