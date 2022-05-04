Ростов-на-Дону, 4 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Текущий ремонт дорожного покрытия на основных транспортных артериях Ростова-на-Дону завершён. Об этом в своём телеграм-канале написал глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Donland.ru Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов

«С 1 января 2022 года дорожными службами города были устранены дефекты асфальтобетонного покрытия общей площадью 41 837 кв. метров. В круглосуточном режиме над улучшением качества дорожного полотна трудились порядка 12 бригад. В работе были задействованы от пяти до семи организаций», — уточнил он.

По словам Логвиненко, теперь дорожные службы уделят внимание второстепенным дорогам Ростова-на-Дону.