Ярославль, 4 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Ярославле не могут заключить контракт по поставке подарочных наборов для новорожденных из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на портал госзакупок.

Новорожденные

Об акции «Подарок новорожденному» было объявлено в марте 2022 года. Предлагалось дарить только что родившимся ярославцам специальные наборы. В апреле был объявлен аукцион по определению поставщика подарков. В конкурсной документации обозначено, что новорожденные ярославцы будут получат комбинезон на молнии, двусторонний плед, боди-кимоно, пеленку-кокон, шапочку, сет из двух слюнявчиков (нагрудник непромокаемый), многоразовую непромокаемую пеленку для пеленального столика, пинетки, ложемент для купания и даже рамку для фото.

Всего «подарок новорожденному» включает 16 позиций, предполагалась поставка почти 6 тысячи подарочных наборов, причем первые 1200 комплектов должны быть готовы к 30 мая 2022 года. На подарочные наборы предполагалось потратить 29,9 миллионов рублей, однако в ходе аукциона сумма контракта упала до 17,7 миллионов. Подписание контракта с победителем аукциона было приостановлено из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

Участник торгов из Москвы обратил внимание ФАС на две позиции в подарочном наборе: требования к рамке для фото по его мнению «чрезмерно конкретизированы», а по позиции «ложемент для купания» непонятно, что именно требуется поставить». На данный момент подведение итогов аукциона и подписание с подрядчиком приостановлено. Между тем, изначально предполагалось, что выдавать подарочные наборы для младенцев в Ярославской области начнут с июня.