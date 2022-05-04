Донецк, 4 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Кировский район Донецка попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 4 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артобстрел

В 10:55 вооружённые формирования Украины с позиций в населённом пункте Красногоровка открыли огонь по Кировскому району Донецка. По городу было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Ранее был зафиксирован обстрел Донецка со стороны населённого пункта Новомихайловка.