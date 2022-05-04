Исламабад, 4 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Ряд афганских беженцев, участников продолжающихся акций протеста из-за безразличия и нерешительности ООН в Пакистане, на Ид аль-Фитр одели саваны. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Пакистан

Протесты продолжаются уже две недели, протестующие снова скандируют «Убейте нас».

Вышедшие на акции протеста просители убежища заявляют, что представители ООН и Евросоюза присутствовали в течение первой недели протестов, но с тех пор на них никто не обращает особого внимания.

Афганские беженцы говорят, что будут продолжать протестовать до тех пор, пока международное сообщество не услышит их голоса и не положит конец неопределённости.

Напомним, после падения Кабула тысячи афганцев бежали в соседние страны.