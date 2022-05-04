Горно-Алтайск, 4 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске перед судом предстанет 44-летний житель Бийска Алтайского края по обвинению в незаконном проникновении в жилище. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, днём 7 сентября 2021 года он пришёл домой разбираться к женщине с двумя детьми, у которой образовалась задолженность по кредиту. Выйдя на крыльцо, 14-летний сын хозяйки дома попросил гостя уйти.

«Однако последний, желая проникнуть в жилище потерпевших против их воли, с силой оттолкнул подростка, препятствовавшего его проходу внутрь, в сторону, после чего незаконно проник в дом», — отметили в ведомстве.

Таким образом, обвиняемый нарушил конституционное право потерпевших на неприкосновенность жилища. Мужчина своей вины не признал. Тем не менее, следователи к настоящему времени собрали достаточно доказательства, в связи с чем дело направлено прокурору.