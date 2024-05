Нью-Йорк, США, 4 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Команда Ripley’s Believe It or Not! (»Верьте не верьте от Рипли») поделилась видео, в котором модель и бизнесвумен Ким Кардашьян надевает оригинальное платье певицы Мэрилин Монро на ежегодный благотворительный вечер Met Gala. Ролик доступен в TikTok-аккаунте компании, однако жители России не могут его посмотреть из-за ограничений соцсети.

В ролике несколько помощников Кардашьян помогают ей надеть платье. Сама модель призналась, что ради того, чтобы наряд был её впору, она в течение трёх недель питалась лишь овощами и продуктами с высоким содержанием белка, исключив все углеводы. Благодаря этому Кардашьян похудела на семь килограммов за 21 день.

Добавим, что по данным западных СМИ, Ким Кардашьян старалась сделать как можно меньше движений во время позирования на Met Gala, чтобы не повредить платье. А сразу после выхода на красную дорожку она переоделась в точную копию наряда.

Напомним, что платье Мэрилин Монро расшито более чем 6 тыс. кристаллов и создает эффект «обнажённого» тела. Певица выступала в нём перед президентом США Джоном Кеннеди и исполняла песню Happy Birthday, Mr. President на его юбилее.